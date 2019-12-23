ВЛАДИВОСТОК, 23 дек /ПРАЙМ/. Рейтинг самых востребованных профессий в России, где лидирует должность продавца-кассира, отражает структуру экономики, но при этом из-за автоматизации процессов в торговле от таких кадров в будущем могут отказаться, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на рейтинг Всероссийского научно-исследовательского института труда, что продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России. Второе и третье место в рейтинге заняли повара и педагоги профобучения и профобразования.

МАССОВАЯ ПРОФЕССИЯ

Рейтинг востребованных профессии отражает нынешнюю структуру экономики — популярно все, что связано с услугами, отметил директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Александр Абрамов.

"Если торговля занимает 25-30% в валовом региональном или валовом национальном продукте, то, естественно, востребованы продавцы. Сейчас это наиболее массовая профессия. В этом секторе очень большая текучка, более того, туда берут людей с разным уровнем образования, и как только они начинают "расти", повышают квалификацию, то начинают искать себе более высокооплачиваемые места", — сказал Абрамов.

Он отметил, что помимо указанных профессий, сегодня востребованы кадры в области машиностроения, также в рейтинге не учтены специфичные для экономик разных регионов профессии, например, моряки и рыбаки.

ОТ УСЛУГ КАССИРОВ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ

Директор Института международного бизнеса и экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) профессор Александр Латкин отметил, что сегодня есть тенденция к автоматизации процессов в торговле, и рано или поздно от услуг кассиров могут совсем отказаться.

"Вообще, это нонсенс, так как все современные торговые сети переходят на высокопроизводительный труд и режимы самообслуживания. Сегодня мелкие торговые точки упраздняются, создаются крупные комплексы. При огромных объемах продаж число кассиров сокращается", — сказал Латкин.

Он отметил, что некорректно объединять рабочие профессии и профессии людей с высшим образованием в один рейтинг. По наблюдениям собеседника, сегодня по всей России не хватает именно специалистов рабочих профессий, это подтверждается повсеместным использованием иностранной рабочей силы.

"А если говорить о специалистах, явно есть потребность в кадрах в IT-сфере и цифровой экономике", — добавил собеседник.