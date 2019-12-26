Moody's отозвало корпоративный рейтинг "Камаза" на уровне "B1" по бизнес-причинам
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг "Камаза" по бизнес-причинам, говорится в сообщении агентства.
До отзыва рейтинг находился на уровне "B1" с негативным прогнозом, рейтинг вероятности дефолта — на отметке "B1-PD".
В среду компания сообщила, что расторгает соглашение о присвоении рейтингов с агентством Moody's Investors Service по собственной инициативе.
"Камаз" — крупнейший производитель тяжелых грузовиков в России, входит в двадцатку мировых автогигантов. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех", компания Avtoinvest Ltd, немецкий Daimler.
https://1prime.ru/News/20191226/830740306.html