МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российский рынок снижается в отсутствие идей для роста и поддержки со стороны зарубежных площадок, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.22 мск снижается на 0,23%, до 3024,01 пункта, индекс РТС — на 0,57%, до 1535,34 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт при этом на 18 копеек, до 62,03 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 68,81 рубля.

Индекс Мосбиржи торгуется с пониженной волатильностью, что не удивительно для такого времени года, обращает внимание руководитель департамента управления активами компании "Универ сбережения" Игорь Костырко.

"Активность на рынке постепенно угасает. 26 декабря торги в Европе также не проводятся, что сказывается на объёмах сделок российского рынка. Значимых новостей также нет", — поясняет Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Объем торгов низкий – немногим более 14,7 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Давление на индексы прежде всего оказывают дешевеющие бумаги "Норникеля", имеющего вес в подсчете индексов почти 7%. Акции компании снижаются в цене на фоне дивидендной отсечки на 3% — до 19,292 тысячи рублей.

Среди лидеров падения также – обыкновенные акции "Россетей" (-2,18%), бумаги Сбербанка (префы дешевеют на 0,53%, обыкновенные акции – на 0,38%), депозитарные расписки Х5 (-0,52%), акции "Новатэка" (-0,51%) и акции ЛСР (-0,44%).

Кроме того, "рынок перекладывался" в префы "Сургутнефтегаза" сокращая позиции в обыкновенных акциях, что, в итоге, возможно, поддерживало уверенность игроков в стабильности ралли в бумагах этой компании, отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин.

В лидерах роста – акции "МРСК Центра и Приволжья" (+1,93%), "М.Видео" (+1,38%), банка "Санкт-Петербург" (+1,34%), "Полюса" (+1,31%), ТМК (+0,98%).

ПРОГНОЗЫ

Отечественный рынок до конца дня будет консолидироваться у текущих уровней, полагает Кочетков.

Целевой уровень по индексу Мосбиржи до конца дня — 3010-3035 пунктов, прогнозирует Осин.

В четверг будет опубликована статистика о числе обращений за пособиями по безработице в США, напоминает Костырко.

"Хорошие цифры по рождественским розничным продажам в США поддерживают оптимистичные настроения на рынках, но с технической точки зрения индексы по всему миру выглядят все более перекупленными", — при этом добавляет он.