МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Эксперты российской компании 2ГИС (2GIS), выпускающей электронные справочники, подсчитали для РИА Новости среднюю стоимость проката беговых лыж и коньков в мегаполисах России и выяснили, что в декабре самыми дорогими городами с зимними развлечениями стали Санкт-Петербург, Москва и Уфа.

"Зимой 2019 года дороже всего катание на коньках обходится жителям Санкт-Петербурга — в среднем 288 рублей в час. На втором месте находится Москва — 187 рублей в час, на третьем — Екатеринбург со стоимостью проката 160 рублей в час. В Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани стоимость проката коньков самая низкая — 112, 100 и 97 рублей в час соответственно", — сообщили в компании.

При этом средняя стоимость проката коньков в городах-миллионниках за последний год поднялась на 8%. В 2018 году час катания стоил 158 рублей, в 2019 году — уже 170 рублей. Аренда беговых лыж на лыжных базах, напротив, подешевела на 19% — со 198 до 160 рублей в час.

"По стоимости проката беговых лыж лидирует Уфа — 317 рублей за час аренды. На втором месте Санкт-Петербург — 300 рублей в час. Третье место у Москвы — 216 рублей в час. Самая низкая цена — в Перми, Красноярске и Казани — 135, 130 и 127 рублей в час соответственно", — рассказали в 2ГИС.

Всего, по данным компании, в декабре в 15 российских мегаполисах работает 357 катков, то есть на 5% больше, чем годом ранее. Количество лыжных баз за год сократилось на 3%, сейчас их 185. "Беговые лыжи проигрывают конькам и по популярности среди пользователей. За последний год катки в 2ГИС искали в три раза чаще, чем лыжные базы", — отметили в компании.

Ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ожидает, что небольшой снег выпадет в Москве в конце недели. Декабрь в столице пока бесснежный.