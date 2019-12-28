МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об аннулировании Банком России лицензии на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг или об исключении из реестра инвестиционных советников за незаконное проведение азартных игр и лотерей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает, что это решение ЦБ сможет принять в случае привлечения лиц к административной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр, а также лотерей. Закон был разработан правительством по поручению президента РФ в целях предотвращения организации азартных игр под видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Сейчас под видом законной деятельности на рынке ценных бумаг стали проводить разного рода операции, такие как бинарные опционы и другие, которые, по сути, являются азартными играми, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев. А проводить их стали, по его словам, букмекерские конторы, получающие для этого брокерские лицензии. Теперь, брокер, предложивший гражданам участие в подобных азартных играх, будет не только подвергаться наказанию за их незаконное проведение, но и лишаться лицензии на осуществление брокерских операций, подчеркивал замминистра.

Закон допускает проведение отдельных видов азартных игр лишь в казино и залах игровых автоматов, расположенных в игорных зонах. Только в них разрешается заключать соглашения, обязательства по которым наступают не позже третьего дня с момента их заключения и поставлены в зависимость от определенных обстоятельств. В частности, от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса валют, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных фининструментов, значений официальных статистических показателей, значений физических, биологических и химических показателей состояния окружающей среды.

Или, например, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юрлицами, государством или муниципалитетами своих обязанностей, либо иного обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (за исключением соглашений о выигрыше, заключаемых в букмекерских конторах и тотализаторах).

Игорные заведения будут обязаны в доступном для их посетителей месте размещать информацию о выданной банковской гарантии, обеспечивающей исполнение их обязательств перед участниками азартных игр, в том числе о перечне документов, необходимых для представления требований об уплате денежной суммы по такой гарантии.