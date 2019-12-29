МИНСК, 29 дек /ПРАЙМ/. Предположения о возможном отказе Белоруссии от своей национальной валюты в рамках программы углубленной интеграции с Россией являются "абсолютной глупостью", заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

"Ярким явлением (для белорусской экономики в 2019 году – ред.) стал выход нашего Банка развития, по сути, финансового института правительства, на рынок еврооблигаций – пятилетние бумаги на 500 миллионов долларов, в принципе, под комфортные низкие ставки на уровне суверенных заимствований. Это большое достижение и для Банка развития, и для нашей финансовой системы. Плюс дебют, по сути, белорусского рубля на этом рынке еврооблигаций – 210 миллионов. Это, кстати, к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции (с РФ — ред.) о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдем на некую другую валюту. Это абсолютная глупость", — заявил Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.

По словам первого замглавы правительства республики, переговоры на эту тему с российской стороной не ведутся.

В мае 2019 года Банк развития Белоруссии сообщил о размещении выпуска еврооблигаций на 210 миллионов белорусских рублей (около 100 миллионов долларов) сроком обращения три года с купонной ставкой 12% годовых. Размещение прошло на Ирландской фондовой бирже (Euronext Dublin). Это стало первым выпуском еврооблигаций, номинированных в национальной валюте Белоруссии. До этого, в конце апреля, Банк развития разместил дебютные еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью в размере 6,75% годовых.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт". Сейчас, как заявил 20 декабря по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов — в сфере нефти, газа и налогов.

Договор о создании Союзного государства, в частности, предусматривает поэтапное введение единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием единого эмиссионного центра. Однако о разработке такой "дорожной карты" пока не сообщалось. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль. Представители российских властей говорили о возможности единой валюты в будущем, на определенном этапе интеграции двух стран.