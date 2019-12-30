ВАШИНГТОН, 30 дек /ПРАЙМ/. Подписание первой части торговой сделки США и Китая может состояться на следующей неделе, сообщил в понедельник советник Белого дома по торговле Питер Наварро.

"Вероятно, подписание состоится в течение следующей недели или примерно в это время. Мы просто ожидаем перевода (документа)", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на информированный источник сообщила, что вице-премьер Китая Лю Хэ посетит Вашингтон в субботу, 4 января, чтобы подписать соглашение по первой фазе торговой сделки между двумя странами.

По информации издания, китайская делегация останется в США на несколько дней — до середины следующей недели.

Китай и США 13 декабря объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. Китай пока официально не подтверждал этих прогнозов.