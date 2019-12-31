Агентство экономической информации "Прайм" поздравляет всех с Новым годом!

Надеемся, что 2020 год подарит стабильность и положительно отразится на российской и глобальной экономиках.

Также желаем, чтобы Новый год принес удачу во всех начинаниях, новые идеи для развития бизнеса, полезные знакомства и успех.

Пусть каждый из вас с удовольствием и пользой проведет новогодние праздники, и пусть в 2020 году вас ожидают только приятные сюрпризы.

Желаем вам и вашим близким здоровья и счастья!



