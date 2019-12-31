С Новым годом!
Агентство экономической информации "Прайм" поздравляет всех с Новым годом!
Надеемся, что 2020 год подарит стабильность и положительно отразится на российской и глобальной экономиках.
Также желаем, чтобы Новый год принес удачу во всех начинаниях, новые идеи для развития бизнеса, полезные знакомства и успех.
Пусть каждый из вас с удовольствием и пользой проведет новогодние праздники, и пусть в 2020 году вас ожидают только приятные сюрпризы.
Желаем вам и вашим близким здоровья и счастья!
https://1prime.ru/News/20191231/830756868.html