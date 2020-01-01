МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Минимальный размер оплаты труда с 1 января вырастет на 850 рублей, а пенсии по старости для неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6%, не изменится только размер пособия по безработице, который, как и в 2019 году, составит от 1,5 до 8 тысяч рублей.

Минимальный размер оплаты труда в наступившем году вырастет до 12 130 рублей, что на 850 рублей больше, чем в ушедшем году. Повышение коснется около 3,2 миллиона людей.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,5 тысячи рублей. Индексация социальных пенсий будет осуществляться с 1 апреля на 7%.

С 2020 года 31 субъект будет получать субсидии на региональные доплаты к пенсии, так как по законам РФ, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера по региону. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

С 1 января увеличены стипендии серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр пенсионного возраста. Выплаты выросли с 24 и 18 тысяч рублей до 39 и 30 тысяч рублей соответственно.

Не вырастет в 2020 размер пособия по безработице. Как и годом ранее, он составят от 1,5 до 8 тысяч рублей, а для предпенсионеров – до 11 280 рублей. Кроме того, было принято продлить решение о "заморозке" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий. Он останется на уровне 2019 года и составит 73,68%.