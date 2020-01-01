МОСКВА, 1 янв — РИА Недвижимость. Уходящий год был богат на знаковые законодательные изменения на рынке недвижимости России. РИА Недвижимость решило узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.

ПРИЯТНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ

Важное изменение, касающееся налогообложения сделок с недвижимостью, должно вступить в силу с 1 января 2020 года: дополнен перечень случаев (п. 3 ст. 217.1 Налогового кодекса РФ), когда доход от продажи недвижимого имущества освобождается от налогообложения не после пяти, а после трех лет владения.

"На сегодняшний день чтобы освободить от НДФЛ доход от продажи жилой недвижимости, ее нужно продержать в собственности не менее 5 лет – для объектов, приобретенных после 1 января 2016, и не менее 3 лет – для объектов, приобретенных до 1 января 2016", – напоминает адвокат АК "Бородин и Партнеры" Алексей Пауль.

Также минимальный срок владения в 3 года устанавливается для жилья, полученного в наследство или в дар от близкого родственника, а также если право собственности на него получено в результате приватизации или по договору пожизненного содержания с иждивением.

"С 1 января 2020 года в законную силу вступит еще одно условие, которое предусматривает снижение срока владения жильем с 5 до 3 лет, с оговоркой, что оно у владельца является единственным", – указывает Пауль.

Он обращает внимание на то, что под единственным жильем подразумевается не только недвижимость самого продавца, но и объекты, находящиеся в совместной собственности супругов. Это может быть и комната, и дом, и часть квартиры или доли в праве собственности на жилое помещение.

"В случае соблюдения условий, данное правило о трехлетнем минимальном предельном сроке владения распространяется и на земельный участок, на котором находится продаваемый дом, а также на расположенные на участке строения и сооружения", – говорит Пауль.

Как полагают юристы, внесение такой поправки в Налоговый кодекс объясняется необходимостью исключения из-под налогообложения "некоммерческих" сделок с недвижимостью.

В ЭТОМ ГОДУ ТОЛЬКО РАЗ

В 2020 году технология повышения коммунальных тарифов вернется на "круги своя".

"В отличие от 2019 года, где рост происходил в два этапа – в январе и июле, в 2020 году нас ждет однократный рост платежей за коммунальные ресурсы", – обращает внимание исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Распоряжением правительства РФ от 29.10.2019 № 2556-р установлены средние по субъектам РФ индексы изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ на 2020 год.

Коммунальные услуги вырастут, но это произойдет только один раз за год и в пределах инфляции – показатели будут разниться в зависимости от региона.

Постановлением правительства устанавливается "потолок" роста платежей за коммунальные ресурсы в каждом регионе. Тарифы на определенные статьи утверждаются регионом отдельно для каждого производителя ресурсов и могут значительно различаться в разных муниципальных образованиях и даже в пределах одного города у разных поставщиков.

На первое полугодие 2020 года индексы по всем субъектам РФ установлены равными 0, то есть плата за коммунальные услуги не должна меняться, констатирует партнер Five Stones Consulting Ксения Казакова.

Тарифы изменятся только с 1 июля.

При этом в Москве с 1 января подорожает содержание жилого помещения – ставка платы будет проиндексирована на 5%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,7% – с 18,19 рубля за квадратный метр до 18,86 рубля.

Тарифы на коммунальные услуги в Москве с 1 июля в среднем увеличатся на 3,7%.

"Как и раньше общий рост платежей прогнозируется в пределах инфляции и по стране в целом составит 4%", – ожидает Разворотнева.

Новостью, по ее словам, является резкое повышение тарифов на Северном Кавказе (например, на 6,5% в Чечне). "Судя по всему, тарифы на Северном Кавказе начали "подтягивать" к среднероссийским показателям", – объясняет ситуацию эксперт.

Наименьшее повышение коммунальных платежей ожидает жителей Ненецкого автономного округа (2,4%), Пермского края и Мурманской области (по 3%).

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

В новом году будут действовать новые правила, согласно которым, если вы купили квартиру, которая имеет те или иные проблемы с документами, но это произошло не по вашей вине, вы сможете получить компенсацию от государства.

С 1 января 2020 года вступает в силу положение федерального закона от 13 июля 2015 №218 о предъявлении органом регистрации прав регрессных требований (требование о возмещении уплаченной суммы) при компенсации Российской Федерацией ущерба, причиненного личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица неправомерными действиями.

"Эти изменения законодательства направлены на защиту прав добросовестных приобретателей недвижимого имущества и связаны с возможностью получить защиту в виде компенсации в случае приобретения имущества, которое в силу определенных обстоятельств не могло быть отчуждено и приобретатель не мог знать о наличии таких обстоятельств, и которое впоследствии было изъято в соответствии с нормами гражданского права", – объясняет суть законодательных изменений Разворотнева.

Исходя из положений закона "О государственной регистрации недвижимости" такую компенсацию выплачивает Российская Федерация в лице органа осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество. И только потом у регистратора появляется право требования по взысканию этой же суммы с недобросовестного продавца.

По оценке эксперта, это очень позитивные изменения, так как иногда граждане приобретают квартиры или дома, а потом выясняется, что данные помещения не могли продаваться (в силу того, что там зарегистрированы несовершеннолетние, либо частично владеют собственники, находящиеся в местах лишения свободы, либо другие социально незащищенные категории граждан). В результате люди, купившие данное имущество, фактически оказывались на улице.

"Конструкция, которая предусмотрена в данных изменениях, будет способствовать более ответственному принятию решений по переходу прав на недвижимое имущество со стороны органа, осуществляющего государственную регистрацию перехода прав", – уверена Разворотнева.

КОЕ-ЧТО О КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ

Теперь в России будут рассчитываться специальные индексы недвижимости, которые могут стать поводом для пересмотра кадастровой оценки объектов в том или ином регионе – при этом она не может быть пересмотрена в сторону повышения.

С 1 января 2020 года вступает в силу приказ министерства экономического развития РФ от 29 мая 2019 года № 302, которым устанавливаются правила расчета индексов рынка недвижимости. Одновременно в следующем году начинает действовать статья 19 федерального закона от 03.07.2016 № 237, которой определены особенности проведения внеочередной государственной кадастровой оценки.

Индекс рынка недвижимости вводится для того, чтобы в результате его анализа можно было выявить необходимость именно проведения внеочередной кадастровой оценки в том или ином регионе России. Он будет рассчитываться и публиковаться Росреестром раз в квартал.

Снижение индекса на 30% или более процентов со дня проведения последней оценки является основанием для проведения внеочередной кадастровой оценки.

При этом кадастровая стоимость, полученная в ходе проведения такой внеочередной оценки, не может превышать кадастровую стоимость, содержащуюся в ЕГРН. В случае превышения кадастровая стоимость не изменяется.

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Несколько важных законодательных изменений вступят в силу в 2020 году в сфере строительства. В частности, с 1 января 2020 года будет открыт в доступе для всех Единый реестр объектов самовольного строительства.

Планируется, что включение объектов в данный реестр будет осуществляться на основании сведений, представляемых органами субъектов РФ и физическими лицами. Правда пока статус данного реестра не носит характер государственного, а является информационно-аналитическим, констатируют юристы.