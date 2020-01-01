МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Двадцать пять лет назад образована Всемирная торговая организация (ВТО).

Ниже приводится справочная информация.

Всемирная торговая организация (ВТО) международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

Образована 1 января 1995 года на основании системы взаимных договоренностей (т.н. Уругвайского раунда) между странами-членами ГАТТ.

Задачи ВТО состоят в оказании помощи в упорядочении процесса торговли в рамках системы, основанной на определенных правилах; объективном урегулировании торговых споров между правительствами; организации торговых переговоров. В основе этой деятельности лежат 60 соглашений ВТО – основные правовые нормы политики международной коммерции и торговли. Принципы, на которых основаны эти соглашения, включают отсутствие дискриминации (режим наиболее благоприятствуемой нации и положение о национальном режиме), более свободные условия торговли, поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее развитых стран. Одной из целей ВТО является борьба с протекционизмом.

В настоящее время членами ВТО являются 164 государства и территории, на них приходится 98% мировой торговли.

Россия стала полноправным членом ВТО с 22 августа 2012 года.

Статус наблюдателей в ВТО имеют более 20 государств и более 60 международных организаций, в том числе ООН, МВФ и Всемирный банк, региональные группировки, товарные ассоциации.

Среди стран-наблюдателей – Алжир, Азербайджан, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Иран, Ирак, Сербия, Узбекистан, Ватикан и др. Подавляющее большинство стран-наблюдателей находятся на различных стадиях присоединения к ВТО.

Процедура присоединения к ВТО состоит из нескольких этапов. Этот процесс занимает в среднем 5-7 лет.

На первом этапе в рамках специальных Рабочих групп происходит детальное рассмотрение на многостороннем уровне экономического механизма и торгово-политического режима присоединяющейся страны на предмет их соответствия нормам и правилам ВТО. После этого начинаются консультации и переговоры об условиях членства страны-соискателя в данной организации. Эти консультации и переговоры, как правило, проводятся на двустороннем уровне со всеми заинтересованными странами членами Рабочей группы.

Прежде всего, переговоры касаются "коммерчески значимых" уступок, которые присоединяющаяся страна будет готова предоставить членам ВТО по доступу на ее рынки.

В свою очередь присоединяющаяся страна, как правило, получает права, которыми обладают и все другие члены ВТО, что практически будет означать прекращение ее дискриминации на внешних рынках.

В соответствии с установленной процедурой результаты всех проведенных переговоров по либерализации доступа на рынки и условия присоединения оформляются следующими официальными документами:

доклад Рабочей группы, где изложен весь пакет прав и обязательств, которые страна-соискатель примет на себя по итогам переговоров;

список обязательств по тарифным уступкам в области товаров и по уровню поддержки сельского хозяйства;

перечень специфических обязательств по услугам и Список изъятий из РНБ (режим наибольшего благоприятствования);

протокол о присоединении, юридически оформляющий достигнутые договоренности на двух- и многостороннем уровнях.

Одним из главных условий присоединения новых стран к ВТО является приведение их национального законодательства и практики регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствие с положениями пакета соглашений Уругвайского раунда.

На заключительном этапе присоединения происходит ратификация национальным законодательным органом страны-кандидата всего пакета документов, согласованного в рамках Рабочей группы и утвержденного Генеральным советом. После этого указанные обязательства становятся частью правового пакета документов ВТО и национального законодательства, а сама страна-кандидат получает статус члена ВТО.

Высшим органом является Министерская конференция, объединяющая представителей всех стран-членов ВТО. Сессии собираются каждые два года. В период между сессиями ее функции осуществляются Генеральным советом (ГС), состоящим также из представителей всех членов ВТО.

В ведении Генерального совета также находятся два специальных органа: по анализу торговой политики и по разрешению споров.

Кроме того, Генеральному совету подотчетны комитеты по торговле и развитию; по ограничениям, связанным с торговым балансом; по бюджету, финансам и административным вопросам.

Генеральный совет делегирует функции трем советам, находящимся на следующем уровне структуры ВТО: Совету по торговле товарами, Совету по торговле услугами и Совету по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Многочисленные специализированные комитеты и рабочие группы занимаются отдельными соглашениями системы ВТО и решением вопросов в таких областях, как защита окружающей среды, проблемы развивающихся стран, процедура присоединения к ВТО и региональные торговые соглашения.

Техническую поддержку различным советам и комитетам, а также Министерской конференции обеспечивает Секретариат.

Секретариат также осуществляет мониторинг и анализ мировой торговли, разъясняет положения ВТО общественности и средствам массовой информации, а также занимается организацией проведения министерских конференций.

Секретариат также обеспечивает некоторые формы правовой помощи в процессе разрешения споров и консультирует правительства стран, желающих стать членами ВТО.

Секретариат ВТО базируется в Женеве, имеет 625 штатных сотрудников и возглавляется Генеральным директором.

Основную часть бюджета организации составляют взносы государств-членов. Размер взноса пропорционален доле страны в мировой торговле.

В ВТО практикуется принятие решений на основе консенсуса. Толкование положений соглашений по товарам, услугам, а также освобождение от принятых обязательств принимаются 3/4 голосов. Для принятия новых членов организации требуется 2/3 голосов.

Рабочие языки ВТО – английский, французский и испанский.

Генеральный директор с 1 сентября 2013 года – Роберту Азеведо.