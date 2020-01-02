ВАШИНГТОН, 2 янв /ПРАЙМ/. Глава минфина США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет 21-24 января, говорится в распространенном в четверг сообщении Белого дома.

Кроме Мнучина, в составе делегации будут торговый представитель Роберт Лайтхайзер, министр торговли Уилбур Росс и другие.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в Давос может отправиться и сам президент США Дональд Трамп. Эта информация пока не получила официального подтверждения.

В минувшем январе президент Трамп отменил поездку в Давос из-за временного прекращения финансирования работы правительства США. Из-за шатдауна на прошлогодний экономический форум не поехали не только Трамп, но и вся американская делегация.