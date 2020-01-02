КИЕВ, 2 янв /ПРАЙМ/. Государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 72,4 миллиарда гривен (около 3,05 миллиарда долларов) или 1,8% ВВП, сообщила в четверг пресс-служба министерства финансов Украины со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

"Общий дефицит был меньше планового и составил 72,4 миллиарда гривен (что по оценке составляет около 1,8% ВВП). В частности, дефицит общего фонда государственного бюджета был в пределах планового показателя в 69 миллиардов гривен (около 2,9 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, дефицит госбюджета профинансировали за счет заимствований, размер которых в 2019 году составил 405 миллиардов гривен (около 17 миллиардов долларов).

Доходы общего фонда государственного бюджета по факту составили 879,8 миллиарда гривен (около 37,1 миллиарда долларов), что на 3,1% меньше плана. По сравнению с предыдущим годом они выросли на 5,5%.

Согласно сообщению, расходы по общему фонду государственного бюджета составили 950,7 миллиарда гривен (около 40,1 миллиарда долларов), что на 3,2% меньше плановых показателей. Минфин подчеркнул, что правительство в 2019 году полностью профинансировало защищенные статьи.