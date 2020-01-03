МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют в основном негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.29 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дешевели на 0,26%, до 7,33 доллара, "Лукойла" — на 0,45%, до 100,55 доллара, "Новатэка" — опускались в цене на 1,11%, до 204,9 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,34%, до 8,39 доллара, "Газпром нефти" — на 0,15%, до 34 долларов.

Расписки ВТБ снижались в стоимости на 0,4%, до 1,48 доллара, Сбербанка — на 0,55%, до 16,64 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,57%, до 21,82 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшалась на 0,22%, до 31,33 доллара, "Северстали" — на 0,52%, до 15,21 доллара, НЛМК — увеличивалась на 0,04%, до 23,15 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" опускалась на 0,38%, до 12,35 доллара, "Ленты" — росла на 5,87%, до 3,11 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 1,06%, до 4,87 доллара.