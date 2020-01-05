САРАТОВ, 5 янв — ПРАЙМ. Французская группа компаний SNF в 2021 году завершит первый этап строительства производства акриламида и полиакриламида на площадке нефтехимического предприятия "Саратоворгсинтез", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области.

Закладка первого камня в основание будущего завода SNF состоялась в Саратове 26 мая 2016 года. Первая очередь строительства завода SNF, согласно проекту, будет рассчитана на выпуск акриламида и полиакриламида в объеме до 60 тысяч тонн в год с объемом инвестиций около 3,5 миллиарда рублей. По данным властей региона, первый этап строительства планировалось завершить к 2019 году, позднее срок сдвинулся на 2020 год.

"Продолжается завоз части технологического оборудования на производственную площадку с размещением на складе. В корпусах ведутся ремонтно-монтажные работы. Строительство первой очереди проекта планируется завершить в 2021 году", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, под площадку будущего завода инвестор выкупил 20 гектаров земли у "Саратоворгсинтеза". "ОАО "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза" (Дзержинск) по заказу ООО "СНФ Флопам" ("дочка" SNF в Саратове) проведены работы над адаптацией французской технологии выпуска полиакриламида к российским нормам", — отметили в пресс-службе.

Ранее владелец SNF Рене Пик заявлял, что до запуска нового завода в Саратове инвестору предстоит убедить российские нефтедобывающие компании использовать новые технологии, поскольку, по его словам, с помощью полимеров можно увеличить добычу нефти почти вдвое. По данным "Лукойла", "Саратоворгсинтез", который является крупнейшим в Восточной Европе производителем нитрила акриловой кислоты, обеспечит будущий завод SNF сырьем для производства полимеров, которые в том числе будут в дальнейшем использоваться "Лукойлом" для повышения уровня нефтеотдачи пластов эксплуатируемых месторождений.