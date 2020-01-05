МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Туристы из России стали проявлять больше сознательности и интереса к страхованию в путешествиях: они не только чаще страхуются, но также изучают и покупают защиту от дополнительных рисков, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.

"На фоне общего снижения покупательской активности россиян спрос на страховку в путешествиях не падает, а только растет. Причем туристы стали в разы чаще оформлять страховки именно в интернете, мы зафиксировали значительный прирост в покупках страховок онлайн в 2019 году", — рассказали агентству в компании "Тинькофф Страхование". Там отмечают, что это обусловлено не только удобством: как правило, купленная в интернете страховка лучше по условиям, чем та, которая традиционно входит в турпакет.

Руководитель управления по развитию личного страхования СК "Сбербанк страхование" Елена Кошелева рассказала, что в ее компании число купленных полисов по страхованию путешественников выросло в 2019 году на 38% по сравнению с предыдущим. В компании ERV утверждают: с каждым годом туристы уделяют страхованию в поездке все больше и больше внимания.

"Если раньше туристы довольствовались страховками, включенными в тур или "прикрепленными" к банковским картам, то сейчас путешественники осознанно оформляют второй полис с теми рисками, которые не входят в "стандартное" покрытие. В 2019 году мы отметили, что интерес именно к расширенным программам страхования вырос на 62%, при этом общее количество застрахованных увеличилось более чем на 20%", — рассказали агентству в ERV.

А управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования "Ренессанс страхование" Артем Искра не отметил значительного роста портфеля, но упомянул, что есть тренд к увеличению поездок в Испанию, Турцию, Кипр, Юго-Восточную Азию. При этом, по его словам, снизилось количество полисов, действие которых распространяется на весь мир.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Как рассказали страховщики, самые тяжелые случаи с российскими туристами в 2019 году традиционно были связаны с ДТП, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, авиакатастрофами, занятиями экстремальными видами спорта или осложнениями после операций.

"Резонансные страховые случаи — это как и очень неожиданные ситуации, так и то, о чем клиент гипотетически знает еще до начала поездки. Клиентов в отпуске кусают обезьяны, они довольно часто сталкиваются с местными вирусами и экзотическими заболеваниями, падают с байков. Также в отпуске у клиентов обостряются хронические заболевания, случаются инсульты или разрывается аппендицит, проявляется аллергия", — пояснили в "Тинькофф Страховании".

Самые крупные выплаты в связи с этими или другими событиями могут превышать десятки тысяч долларов. Так, например, компания ERV вспомнила случай с клиенткой, расходы на госпитализацию и операцию которой в США превысили 6,5 миллиона рублей. Кроме того, в компании урегулировали госпитализацию в Израиле и обратный перелет с сопровождением для мужчины на сумму 3,3 миллиона рублей. "Сбербанк страхование" выплатила в этом году по одному из случаев 45,6 тысячи долларов (около 2,9 миллиона рублей), "Ренессанс страхование" рассказала о выплате в 50 тысяч евро (почти 3,5 миллиона рублей).

Страховщикам пришлось столкнуться и с удивительно маленькими убытками. Клиент "Сбербанк страхования" заявил убыток в 139,78 рубля за медпомощь в Черногории. Искра из "Ренессанс страхования" упомянул выплату в размере 5 долларов США. В "Тинькофф Страховании" рассказали, что самые маленькие выплаты не превышают 100 долларов.