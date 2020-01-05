МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн иен ($1,8 млн), сообщает РБК со ссылкой на NHK.

Аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков, который с 2018 года находится в районе Тоесу у Токийского залива. Самую высокую ставку второй год подряд делает компания Kiyomura, владелец сети ресторанов суши Sushi Zanmai, отмечает Bloomberg: в 2018 году она заплатила за голубого тунца рекордные 333,6 млн иен ($3 млн).

Владелец сети ресторанов Киеси Кимура заявил NHK, что, несмотря на дороговизну рыбы, он готов заплатить за нее, чтобы предложить своим клиентам самого вкусного тунца. Кимура регулярно участвует в аукционе, делая рекордно высокие ставки, отмечала The New York Times.

Голубой тунец — вымирающий вид, указано на сайте Всемирного фонда дикой природы. Вес взрослой особи может достигать 680 кг, длина — 3 м.