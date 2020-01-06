САРАТОВ, 6 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Саратовская область заинтересована в расширении экспорта в Китай, в частности, кондитерских изделий и электрооборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области.

"Саратовские предприятия готовы экспортировать в Китайскую Народную Республику пищевую продукцию, прежде всего, кондитерские изделия, такие как вафли, печенье, шоколадные конфеты, а также электрооборудование, такое как сплит-системы, механизмы для натяжения проволоки, балансировочные машины для производства роторов и другое", — сказала собеседница агентства.

Вместе с тем, по ее словам, с китайскими партнерами ведутся переговоры по поставке оборудования из КНР в рамках реализации проекта ООО "ГМТ-Саратов" по строительству завода по производству сжиженного природного газа на территории опережающего социально-экономического развития "Петровск".