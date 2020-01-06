МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Банк России в последнее время активно пытается ограничить выдачу ипотеки с небольшим первоначальным взносом, так как считает ее более рискованной. Однако в стране есть крупные банки, готовые профинансировать покупку жилья россиянам и вовсе без накоплений, показал опрос экспертов и кредитных организаций, проведенный агентством "Прайм". Впрочем, таких банков единицы.

В России с 1 января 2019 года действуют увеличенные коэффициенты риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом ниже 20% для расчета достаточности капитала банков. А с 1 июля этого года ЦБ намерен еще ужесточить выдачу ипотеки для банков, поставив их отчисления в резервы в зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика.

Опрос показал, что пока только два банка из топ-30 – Промсвязьбанк (ПСБ) и Совкомбанк – готовы выдавать кредит на покупку жилья и вовсе без первоначального взноса. По условиям ПСБ жилье можно приобрести в строящемся доме более чем у 80 застройщиков. Совкомбанк готов предоставить средства на срок до 20 лет на покупку квартиры, апартаментов или нежилого помещения под залог другой недвижимости заемщика.

Крупнейшие ипотечные банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк, "Открытие", банк Санкт-Петербург не выдают такую ипотеку. Минимальный первоначальный взнос у них, согласно данным их сайтов и колл-центров, — от 10 до 15%.

Мировая статистика гласит, что при первоначальном взносе менее 20% существенно растут риски неплатежей по ипотеке, указывает Банк России. Но эксперты уверены, что надо учитывать менталитет граждан РФ.

По словам директора-руководителя направления банковских рейтингов агентства НКР Михаила Доронкина, россияне, как правило, стремятся иметь собственное жилье и зачастую рассматривают отказ от платежей по ипотеке как крайнюю меру. В Промсвязьбанке считают, что качество ипотеки без первоначального взноса даже выше, чем по другим ипотечным кредитам. "Мы не видим дополнительных рисков по сравнению с другими ипотечными программами. Все риски учтены в процентной ставке", — говорит начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.

Ипотечные ставки без первоначального взноса в Промсвязьбанке начинаются от 10,2%, в Совкомбанке — от 11,4% годовых. Средняя ставка по ипотеке в стране – 9,19%, и это минимальное значение за последние два года, говорят данные ЦБ РФ за декабрь. Как следует из информации, размещенной на сайтах крупнейших кредитных организаций, размер ставки в зависимости от размера первоначального взноса значительно отличается. Так, при первоначальном взносе менее 20% ставка может вырасти сразу на 0,5 процентного пункта.

В настоящее время выдачи по кредитам без первоначального взноса минимальны — в ПСБ они составляют не более 3% от всей ипотеки. В Совкомбанке отмечают, что совсем недавно запустили такой продукт и в следующем году планируют дорабатывать его, чтобы сделать "еще интереснее для клиентов".

По мнению финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, дальнейшее развитие ипотечных программ без первоначального взноса попросту невозможно на фоне мер ЦБ: это направление будет убыточным.