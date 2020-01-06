ОАЭ одобрили выдачу многократных туристических виз на пять лет - премьер
ДОХА, 6 янв /ПРАЙМ/. Правительство ОАЭ одобрило введение многократных туристических виз сроком на пять лет, сообщил в понедельник в соцсети Twitter премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
"Сегодня мы одобрили изменение системы выдачи туристических виз в стране. Теперь появятся многократные туристические визы сроком на пять лет для граждан всех стран мира", — написал Аль Мактум после первого в этом году заседания эмиратского правительства.
Он отметил, что ОАЭ намерены ежегодно принимать 21 миллион туристов, и цель Эмиратов — сделать страну одним из основных туристических направлений мира.
В настоящее время туристы могут въезжать в Эмираты по бесплатной многократной визе, которая дается на срок до 90 дней. Пока не известно, будет ли взиматься плата и в каком размере за пятилетнюю туристическую визу.
Многие иностранцы выбирают ОАЭ местом для проживания, введение многолетней туристической визы позволит им не выезжать каждый раз из страны для продления визы.
https://1prime.ru/News/20200106/830766339.html