МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. ВТБ подал в Верховный суд Великобритании иск к государственной компании Мозамбика Mozambique Asset Management (MAM), сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на документы суда.

Как указало агентство, детали в материалах суда не приводятся, отмечается лишь, что спор связан с "общими коммерческими контрактами и договоренностями". Иск был подан 23 декабря.

Позднее агентство Блумберг со ссылкой на представителя канцелярии генпрокурора Мозамбика уточнило, что банк подал иск относительно кредита на 535 миллионов долларов мозамбикской госкомпании.

Пресс-служба банка в свою очередь прокомментировала, что предпочтительным вариантом остается реструктуризация кредита, "но после трех лет переговоров, которые не привели к конкретным результатам, сегодня ВТБ должен рассматривать все возможные варианты для решения вопроса по непогашенной задолженности".

В конце октября глава ВТБ Андрей Костин и президент Мозамбика Жасинту Ньюси обсудили реструктуризацию выданного МАМ в 2014 году кредита, стороны договорились продолжить дискуссию.

ВТБ и власти Мозамбика пытаются найти решение проблемы невыплаченных банку процентов на 178 миллионов долларов по 535-миллионному займу. ВТБ при этом в 2016 году передал основную часть долга, в 485 миллионов долларов, другим инвесторам. В феврале глава ВТБ отмечал, что считает неплохими шансы урегулирования долга Мозамбика перед банком.