ВАШИНГТОН, 7 янв /ПРАЙМ/. Комитет сената США по финансовым вопросам одобрил во вторник закон о выполнении торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заседание комитета транслировал телеканал C-Span.

Документ был принят 25 голосами за при трех против. Далее по документу должен проголосовать сенат в полном составе, что может произойти в ближайшие дни. После этого оно поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее соглашение было одобрено палатой представителей.

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы введения пошлин США на товары из Канады и Мексики со стороны администрации Дональда Трампа.

Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. После подписания изменений он должен пройти ратификацию в парламентах стран. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.