КАИР, 8 янв /ПРАЙМ/. Глава Управления ЧС Ирана заявил, что на борту разбившегося в среду в Тегеране украинского пассажирского самолета находились 147 иранцев и 32 иностранца, сообщает иранское информагентство "Фарс".

"Глава Управления ЧС Ирана заявил, что на борту разбившегося на юге Тегерана в среду украинского пассажирского самолета были 179 пассажиров и членов экипажа, в том числе 147 иранцев и 32 иностранца", — говорится в сообщении агентства.

Ранее официальный представитель управления авиации Ирана Джаафар Заде сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, россиян среди пассажиров самолета нет.

Лайнер Boeing-737 Междунароных авалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду рано утром. Он направлялся в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились, по разным данным, 177 — 179 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.