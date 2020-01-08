СТАМБУЛ, 8 янв — ПРАЙМ. Торговый оборот между РФ и Турцией находится на подъеме, страны поставили цель достичь показателя в 100 миллиардов долларов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

Церемония запуска "Турецкого потока" прошла в Стамбуле с участием президентов РФ, Турции и Сербии Владимира Путина, Тайипа Эрдогана, Александра Вучича и премьера Болгарии Бойко Борисова.

"Наши отношения с Россией насчитывают более 500 лет. Мы никогда не забудем поддержки России во время нашей освободительной войны. Сильная воля Путина дает большой импульс нашему сотрудничеству. Мы говорим сегодня о цели достичь торгового оборота в 100 миллиардов долларов, сейчас мы имеем большой подъем в торговле, в туризме каждый год фиксируем рекорды", — сказал Эрдоган.

Он назвал "Турецкий поток" символом сотрудничества РФ и Турции. "Как говорится в русской пословице, умный товарищ — это полпути. Наш народ тоже верит, что хороший товарищ так же важен, как и сам путь. Уверен, что две наши страны будут двигаться и дальше как два товарища", — сказал Эрдоган.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.