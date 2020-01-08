МИНСК, 8 янв /ПРАЙМ/. Белоруссия планирует заключить международные договоры в таможенной сфере с Южной Кореей, Египтом, Иорданией, Индией и Японией, сообщила в среду пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) республики.

"В 2019 году наша страна впервые избрана в состав политической комиссии – одной из ключевых структур Всемирной таможенной организации, которая работает над стратегией деятельности организации и готовит рекомендации Совету ВТамО по наиболее важным вопросам в сфере таможенного администрирования. В перспективе — заключение международных договоров с Южной Кореей, Египтом, Иорданией, Индией и Японией", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили в ГТК, договорно-правовая база белорусской таможни в 2019 году пополнилась 20 международными документами, регулирующими правоотношения в сфере таможенного администрирования.

В частности, заключены двусторонние соглашения с Узбекистаном, Азербайджаном, Китаем, Ираном, Уругваем, Литвой, Украиной, США и многосторонние соглашения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). "В целом, положения данных документов направлены на определение основных принципов и форм сотрудничества, создание систем содействия взаимной торговле, обмен предварительной информацией, борьбу с таможенными правонарушениями, актуализацию интеграционных документов", — пояснили в ГТК.

Там также обратили внимание, что 2019 году таможня республики "заложила основу для начала переговорного трека" по проекту соглашения между Минском и государствами-членами ЕС о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, что "свидетельствует о высоком уровне развития сферы международного сотрудничества".

В пресс-службе добавили, что в настоящее время договорно-правовая база таможни Белоруссии включает около 90 международных договоров, касающихся тех или иных направлений сотрудничества в таможенной сфере.