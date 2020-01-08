ЛОНДОН, 8 янв /ПРАЙМ/, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что хотел бы заключить с ЕС соглашение о свободной торговле, покрывающее товары и услуги, а также договориться о сотрудничестве в других сферах, соответствующие переговоры он готов начать сразу после выхода Великобритании из ЕС 31 января, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера.

"Премьер-министр провел сегодня позитивную встречу на Даунинг-стрит с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Еврокомиссии… Он сказал, что Великобритания хочет позитивного нового партнерства между Великобританией и ЕС, основывающегося на дружественном сотрудничестве, общей истории, интересах и ценностях. Премьер подчеркнул, что мы хотим широкого соглашения о свободной торговле, покрывающего товары и услуги, а также сотрудничество в других сферах", — говорится в заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

Джонсон подчеркнул, что его приоритет на данный момент – это имплементация соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС к 31 января. Также он отметил, что переходный период после Brexit завершится к концу 2020 года и не может быть продлен.

Джонсон заявил, что Великобритания точно выйдет из-под юрисдикции Европейского суда, а также сохранит за собой контроль над рыболовством в своих водах и над своей иммиграционной системой.

"Премьер-министр сказал, что Великобритания готова начать переговоры о будущем партнерстве и торговом соглашении по образцу соглашения с Канадой как можно скорей после 31 января", — говорится в заявлении представителя канцелярии премьера.

Премьер и глава Еврокомиссии также обсудили ситуацию в Ираке, отметив важность того, чтобы силы коалиции могли продолжать бороться с ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ и еще ряде стран).