МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют уверенную положительную динамику после падения на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,47% — до 3081,36 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,03%, до 1787,77 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,06%, до 28385,25 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,11% — до 2175,16 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2%, до 23670,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,57%, до 6856,3 пункта.

В четверг рынки Азии демонстрируют рост после падения в среду, произошедшего из-за рисков на Ближнем Востоке после атаки Ирана по военным базам США в Ираке. Старший экономист AMP Capital Investors Шейн Оливер (Shane Oliver), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что это коррекционный рост, который происходит на фоне ослабления опасений. "Вчера инвесторы опасались худшего — обострения конфликта", — отметил эксперт.

В то же время рост сдерживает статистика из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране в декабре составила 4,5%, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 4,7%. При этом цены производителей упали в минувшем месяце на 0,5% в годовом выражении, хотя ожидалось сокращение на 0,4%.