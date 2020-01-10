МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Кабинет министров России предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ, законопроект планируется внести на рассмотрение парламента в сентябре, сообщает газета "Известия".

"Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение парламента в сентябре", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, законопроект подготовит министерство строительства и уже в марте представит его в кабмин. Добавляется, что поправки в законодательство готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях.