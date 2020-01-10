МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Москва вошла в топ-5 лучших городов мира, заняв пятую строчку рейтинга компании Resonance Consultancy, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Москва вошла в пятерку лучших городов мира в рейтинге Best Cities международной консалтинговой компании Resonance Consultancy. Столица России обошла такие мегаполисы, как Барселона, Сингапур и Дубай", — говорится в сообщении.

Ранее Москва занимала шестое место в этом рейтинге. Отмечается, что всего в рейтинге 100 городов, которые эксперты оценивали, в том числе, по таким критериям, как инфраструктура, достопримечательности, городская среда и экономическое процветание. В пяти категориях Москва "продемонстрировала позитивную динамику", говорится в сообщении.

"В ежегодном рейтинге Best Cities, опубликованном 7 января, Москва поднялась на пятое место и оставила позади Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес, Рим. Продвижение в рейтинге с учетом таких конкурентов, как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио, — это большое достижение, ставшее возможным благодаря всесторонней работе по развитию города", — приводятся на сайте слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В ноябре 2019 года Москва получила туристическую премию World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город". В 2020 году гранд-финал World Travel Awards впервые пройдет в столице России.