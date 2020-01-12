ВАШИНГТОН, 12 янв /ПРАЙМ/. Стратегия США после ликвидации генерала Касема Сулеймани и последующих ответных иранских атак на американские военные базы в Ираке — дальнейшая дипломатическая и экономическая изоляция Ирана до тех пор, пока он не будет "вести себя как нормальная страна", заявила представитель госдепа Морган Ортагус.

"Многие спрашивают нас, какова наша стратегия после ликвидации Сулеймани и баллистических (ракетных – ред.) атак. Наша стратегия — дипломатически и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна", — сказала она в эфире телеканала Fox News.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. В ответ на эту атаку США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.