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КОММЕРСАНТ

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— На чужой поток не накинешь платок — "Северный поток-2" опаздывает на год, но "Газпром" справится с экспортом без новой трубы — Власти РФ теперь ожидают запуска газопровода "Северный поток-2", чье строительство было замедлено санкциями США, в лучшем случае к концу года.

— Плюс один ребенок для всех желающих — АСИ предлагает восстановить продемографические расходы бюджета до 2028 года — Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением разработать и реализовать с 2022 года госпрограмму сдерживания второй волны депопуляции в РФ до 2028 года стоимостью 18 трлн рублей.

— Сельхозземли оросят деньгами — Минсельхоз подготовил госпрограмму вовлечения в оборот неиспользуемых гектаров — Минсельхоз разработал проект отдельной госпрограммы по вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиоративного комплекса на 2021–203 0годы.

— Долги прирастают рисками — Мониторинг мировой экономики — В условиях низких ставок популярность долговых инструментов растет: мировой объем выпущенных облигаций всеми эмитентами приближается уже к $120 трлн, и это рекордно высокий уровень, отмечают эксперты вашингтонского Institute of International Finance.

— Нацпроекты денег не берут — Счетная палата оценила оформление и исполнение проектной деятельности правительства — Счетная палата (СП) подвела промежуточные итоги исполнения восьми нацпроектов в области экологии, дорожного и инфраструктурного строительства, культуры, науки, образования, производительности труда и развития малого бизнеса.

— В СПЧ не ручаются за поручения — Эксперты "Ъ" назвали предполагаемые темы президентских поручений членам Совета по правам человека — Владимир Путин может обратиться с традиционными поручениями членам президентского Совета по правам человека (СПЧ) на 2020 год уже в январе.

— "Устранить из коррупционных схем их главных бенефициаров" — Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел — Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.

— В кандидаты запишут через госуслуги — Общественная палата Москвы предложила смягчить избирательное законодательство — Сегодня Общественная палата (ОП) Москвы разошлет предложения по изменению столичного и федерального избирательного законодательства субъектам законодательной инициативы.

— "Никто не любит ездить на битых трамваях" — "Мосгортранс" не оставляет попыток отсудить 1,5 млн утраты за ДТП с вагоном — "Мосгортранс" не оставляет попыток взыскать в суде 1,5 млн руб. с москвича Алексея Потемкина, по вине которого был в ДТП поврежден трамвай нового поколения "Витязь-М" стоимостью 95 млн рублей.

— Андрею Клишасу пришел отказ — В Госдуме не поддержали его предложения о блокировке опасной переписки по электронной почте — Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал законопроект сенатора Андрея Клишаса о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.

— Банкир выходит из-под ареста в колонию — Осужденному совладельцу Нота-банка отказали в мере пресечения по новому делу — Как стало известно "Ъ", неожиданный поворот получило расследование дела о растрате 25 млрд рублей в Нота-банке.

— Ливийпульская четверка — В Москве ждут высокопоставленных представителей обеих сторон ливийского конфликта — Сегодня в Москве ждут министров иностранных дел и обороны Турции Мевлюта Чавушоглу и Хулуси Акара, чтобы вместе обсудить практическую реализацию российско-турецкой инициативы о прекращении огня в Ливии.

— Сергея Лаврова объявили министром нон грата — Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии — Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.

— Черногория исповедует госсобственность — Возможный передел церковного имущества вызвал протесты — В Черногории вступил в силу закон о свободе вероисповедания, который предусматривает возможность возвращения в госсобственность церковных объектов, принадлежавших государству до утраты черногорской независимости в 1918 году.

— Гарантии только для старшего возраста — Переводить пенсионные накопления в ГПП окажется невыгодно — Новая пенсионная система на базе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), которая должна прийти на смену обязательному пенсионному страхованию (ОПС), ухудшает для граждан условия по получению пенсий.

— Зерно прорастает в цене — Стоимость пшеницы достигла максимума с лета 2018 года — Укрепление рубля, аномально теплая и сухая погода зимой и благоприятная мировая конъюнктура способствовали росту цен на российскую пшеницу.

— Операторам связи хватает экспертизы — Участники рынка не согласны с ужесточением согласования проектов сетей — Операторы связи раскритиковали предложение вернуть обязательную государственную экспертизу проектов строительства сетей, применявшуюся до 2014 года.

— Инвесторы вошли в новый год с разгона — Скупка активов на развивающихся рынках продолжается — Позитивные настроения в отношении фондовых рынков развивающихся стран перешли и на 2020 год.

— Мособлбанк избавился от токсичных активов — Банк высвободил 141 млрд рублей резервов — Московский областной банк (Мособлбанк), который санируется СМП-банком, стал рекордсменом по месячному сокращению активов.

— "Сибирские сети" затягивают покупателей — УК НПФ "Благосостояние" выставила на продажу пакет в интернет-провайдере — Управляющая компания (УК) НПФ "Благосостояние" готова продать 33% в интернет-провайдере "Сибирские сети" за 1,1 млрд рублей.

— В Россию пришел китайский синдикат — МКБ привлек уникальный кредит в юанях — Московский кредитный банк (МКБ) первым из российских кредитных организаций решился привлечь синдицированный кредит от китайских инвесторов.

— Иранская сталь попала под санкции — От этого могут выиграть российские металлурги — Новые санкции США против металлургической отрасли Ирана, входящей в десятку крупнейших в мире, едва ли существенно повлияют на мировой рынок и цены на сталь.

— "Красное Сормово" займется краболовами — СЗРК заказал пять судов на €160 млн — Северо-Западный рыбопромышленный консорциум построит пять краболовов по инвестиционным квотам на нижегородской верфи "Красное Сормово".

— AirBridge зашатался — Из крупнейшей грузовой авиакомпании России уходят пилоты — Падение рынка грузовых перевозок в прошлом году отразилось на крупнейшей в России грузовой авиакомпании.

— Экологически чистый налог — Белоруссия пытается увеличить доходы от российской нефти любым способом — На фоне накопившихся экономических разногласий с Россией Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории.

— Широкое плечо не спасет от убытков — Сделкам на срочном товарном рынке требуется регулирование — С ростом активности граждан на фондовом рынке все острее встает вопрос регуляторных ограничений по покупке сложных продуктов для снижения риска убытков.

— Mamont разбавят виски — Голландцы откроют на Алтае свое производство — На одном из старейших в России водочных предприятий — Иткульском спиртзаводе на Алтае может начаться производство российского виски.

— Кванты ставят на рельсы — В ОАО РЖД оценили создание новой сети передачи данных — На развитие в России квантовых коммуникаций, включая создание к 2024 году сети для 1 тысяч абонентов, потребуется 24,7 млрд рублей, следует из проекта "дорожной карты", отвечающего за направление ОАО РЖД.

— Салаты остались без майонеза — Соус потерял сезонную популярность — Мода на здоровый образ жизни приносит свои плоды.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Москва поставила рекорд по строительству жилья — Построено почти 5 млн кв. м жилья, больше было только в 1965 году — В прошлом году в Москве введено 4,96 млн кв. м жилья, сообщил "Ведомостям" заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.

— Российский оппозиционер пожаловался в ЕСПЧ на взлом своего аккаунта в Telegram — По его мнению, правоохранители не проявили в расследовании этого дела должного усердия — Гражданский активист и основатель Школы гражданского лидерства Олег Козловский пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на взлом своего аккаунта в мессенджере Telegram.

— Россия не будет увеличивать расходы на закупку новых вооружений в 2020 году — Бюджетные затраты на переоснащение армии не растут уже несколько лет подряд — Министр обороны Сергей Шойгу, открывая в пятницу первую в 2020 году коллегию военного ведомства, огласил общий объем и структуру расходов по гособоронзаказу в области вооружений и военной техники (в последние годы эта информация не публикуется).

— Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в правительстве — Но все больше опрошенных считают, что лично для них наступивший год будет лучше прошедшего — 2020 год ознаменуется громкими коррупционными скандалами, отставками министров и массовыми протестами, считает большинство россиян.

— Почему Иран неожиданно признал вину в крушении украинского самолета — Так Тегеран пытается не допустить своей полной изоляции, поясняет эксперт — Иран в субботу официально признал вину в крушении украинского самолета под Тегераном 8 января, сообщило информагентство ISNA со ссылкой на заявление иранского генштаба.

— Бизнес просит исключить концессии из-под действия законопроекта о защите инвесторов — Иначе инвестиции могут даже сократиться — Президент РСПП Александр Шохин направил замечания к правительственному законопроекту о защите инвестиций председателю комитета Госдумы по экономической политике Сергею Жигареву.

— Компании не могут рассчитывать на пересчет всех налогов по оспоренным сделкам — Минфин поддержал судебную практику в пользу ФНС — Компания, которая необоснованно получила налоговую выгоду, например вычет по НДС, не может рассчитывать на пересчет всех ее налогов – письмо с такими разъяснениями Минфин направил в ФНС.

— Загрязнение воды, воздуха и земли в России замедляет рост экономики — Национальные проекты могут даже ухудшить ситуацию, предупреждает Счетная палата — Загрязненным воздухом дышат 56 млн жителей России в 143 городах, почти все реки отравлены неочищенными сточными водами, ежегодно страна теряет около 300 000 га леса (70% из-за пожаров), и даже коммунальный мусор уже через шесть лет негде будет размещать.

— Наталья Касперская покинет совет директоров банка "Открытие" — ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего ей Нэклис-банка — Владелица группы компаний InfoWatch и рухнувшего Нэклис-банка Наталья Касперская покинет совет директоров банка "Открытие", сообщила она "Ведомостям".

— "Шереметьево" стало восьмым по величине аэропортом Европы — За год он поднялся на две ступени, обогнав аэропорт Мюнхена и лондонский "Гатвик" — В 2018 году "Шереметьево" впервые в истории российских аэропортов вошло в десятку крупнейших в Европе по количеству обслуженных пассажиров, оттеснив на 11-е место римский "Фьюмичино".

— У проекта жилого комплекса на бывшем участке ЮКОСа на Павелецкой новый владелец — ГК "Регион" продала его полному тезке человека, давшего деньги на взятку для Улюкаева — ГК "Регион" продала проект жилого комплекса, который планируется строить рядом с бывшей штаб-квартирой нефтяной компании ЮКОС у Павелецкого вокзала.

— В России было продано 30 млн смартфонов за год — Каждый второй был произведен китайским брендом — В 2019 году в России было продано 30 млн смартфонов на сумму около 495 млрд рублей.

— У российского sms-агрегатора резко подешевели облигации — Их доходность выросла почти до 74% — Доходность облигаций sms-агрегатора и виртуального мобильного оператора ООО "Дэни колл" на Московской бирже превышала 50% годовых – 50,1% на закрытие торгов в пятницу.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— С министром за парту — Ольга Васильева — о ЕГЭ, зарплатах учителей и новых отметках в аттестатах — Какие новые оценки появятся в школьном аттестате?

— Урюпинская правда — Что и как мы отмечаем в День российской печати — На сайте RG.RU 9 января был опубликован репортаж нашего специального корреспондента Юрия Снегирева "Не надо бояться", речь в котором об увольнении без объяснения причин главного редактора "Урюпинской правды" — партнера "Российской газеты".

— План "Б" для лучшей жизни — Первый зампред ЦБ Сергей Швецов о том, кому подойдет новая схема накоплений — Правительство готовит к внесению в Госдуму законопроект о гарантированном пенсионном плане.

— Судимый — за руль не садись — Отбывшим срок за тяжкое преступление могут запретить работать таксистами — К списку ограничений на трудоустройство для бывших заключенных планируется добавить еще один пункт.

— Старый новый гость — Канцлер ФРГ стала первым из зарубежных лидеров, кто посетил Москву в этом году — Больше трех часов в Кремле продолжались переговоры лидеров России и Германии.

— Цифра на службе у разведки — Российские недра проверят из космоса — Крупнейшие мировые нефтедобывающие компании оценивают эффект от внедрения цифровых решений в значительном уменьшении (до 50%) капитальных затрат и снижении себестоимости добычи.

— Полумеры не для Крыма — Социальная ситуация на полуострове хуже, чем в целом по России — как ее исправить?— Президент РФ Владимир Путин на совещании в Ялте заявил о необходимости повысить качество жизни граждан в Крыму и Севастополе.

— Из Симферополя в Ереван и Стамбул — прямым рейсом?— Росавиация выдала допуски на осуществление прямых рейсов из международного аэропорта Симферополя в столицу Армении Ереван и турецкий Стамбул — Соответствующие приказы Федерального агентства воздушного транспорта опубликованы на сайте ведомства.

— С шести соток не возьмут — Список получателей налоговых льгот стал больше — В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв м (6 соток) по одному земельному участку для предпенсионеров.

— Без конфет с никотином — Дмитрий Медведев предложил запретить некурительные смеси во всем Евразийском союзе — Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения партнерам по Евразийскому экономическому союзу для полного запрета на его территории никотиносодержащих некурительных смесей.

— Сверхурочные — не в счет — Регионам дали рекомендации по установлению зарплат бюджетникам — Выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, совмещение профессий не должны входить в состав минимального размера оплаты труда (МРОТ).

— Сделка высших переделов — Как соглашение США и Китая повлияет на мировые рынки — Как ожидается, 15 января США и Китай подпишут "первую фазу" торгового соглашения — и это станет самым заметным шагом к сближению между ними с начала полномасштабной торговой войны в июле 2018 года.

— В ритме банка — Более 26 процентов жилых комплексов строится через счета эскроу — Более четверти проектов строительства жилья, по данным на начало года, возводится с использованием счетов эскроу.

— Индейка на взлете — Россия наращивает поставки мяса птицы в Китай — Россия увеличивает экспорт мяса птицы в Китай.

— Придут, поговорят — Пожарные увеличат количество инструктажей и консультаций с бизнесом — В МЧС России сообщили о том, что утверждена Программа профилактики нарушений требований пожарной безопасности на 2020 год.

— Бизнес на пантах — Объемы "черного рынка" молодых рогов оленя с Ямала превысили пять миллиардов рублей — По официальным данным, Ямал ежегодно добывает и продает 500 тонн пантов и рогов.

— Вирус у ворот — Эпидемиологи усилили контроль на границе с Китаем — Санитарные службы усилили карантинный контроль за приезжающими из Китая в пунктах пропуска через границу, сообщили в Роспотребнадзоре.

— Приказали долгу жить — Четверть заемщиков тратят почти все свои доходы на обслуживание кредитов — Около четверти российских заемщиков отдают банкам на обслуживание кредитов 80% доходов, следует из обзора рейтингового агентства Fitch.

— Откуда что берется — Чиновники будут декларировать разделенное при разводе имущество — С этого года чиновникам при подаче справок о расходах, доходах и имуществе следует указывать информацию обо всех активах, которые им пришлось разделить при разводе или в результате брачного договора.

— Отправить в прошлое — Минюст подготовил еще один список советских актов для отмены — Министерство юстиции подготовило еще один перечень советских нормативно-правовых актов, подлежащих отмене.

— Встали во главе угля — Лесные пожары в Австралии оказались выгодны российским угледобытчикам — Лесные пожары, бушующие в Австралии ­- крупнейшем производителе коксующегося угля, отразились на рынке.

— Бочка нервов — Нефтяной рынок не заметит санкций США — Нефтяной рынок, вероятнее всего, проигнорирует новые американские санкции против Ирана.

— Авариям все возрасты покорны — Можно ли допускать к управлению водителей старше 70 лет — С довольно спорным предложением выступил председатель Свердловского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов.

— Угрозы под контролем — Россия проследит за ракетами США — Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что почти 70 процентов средств гособоронзаказа из полутора триллионов рублей, выделенных на эти цели в нынешнем году, пойдут на серийные закупки новейших образцов оружия.

— Добро пожаловаться — Юрий Чайка в День работника прокуратуры рассказал о главной задаче прокуратуры в этом году — Защита прав граждан была и остается основной миссией прокуроров.

— Трамп перешел на фарси — После провокации с убийством генерала Сулеймани Америка решила взорвать Иран изнутри — Президент США Дональд Трамп решил, что без его наставлений народ Ирана не сможет выбрать "правильное" будущее.

— Отставка ради страны — Продолжавшийся в течение нескольких дней политический кризис в Абхазии завершился отставкой президента Рауля Хаджимбы — Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Абхазии Беслана Барцицу, глава республики сложил свои полномочия "ради сохранения стабильности в стране".

— Тегеран признал вину — Гибель украинского "Боинга-737-800" стала результатом трагической цепочки провокационных действий и человеческой ошибки — Причиной крушения "Боинга-737-800" "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране стало попадание в лайнер ракеты малой дальности, запущенной вследствие "непреднамеренной человеческой ошибки".

— Власти Франции пошли на пенсию — Французское правительство сделало шаг навстречу профсоюзам, которые, протестуя против пенсионной реформы, вот уже без малого полтора месяца проводят массовые манифестации по всей стране, блокируют работу как железнодорожного, так и городского общественного транспорта — В письме, обнародованном в эту субботу, премьер-министр Эдуар Филипп сообщил о решении отозвать из реформы пункт, вызывавший наибольшую критику его оппонентов.

— Гондольеры идут ко дну — Итальянские города, задыхающиеся от гор мусора, все чаще вынуждены прибегать к оригинальным ухищрениям для борьбы с этой напастью — В Венеции, где львиная доля отходов оседает в каналах, столь ответственную миссию решили доверить знатокам водных артерий — гондольерам.

— Бриллианты "недорого" — В истории с одним из самых дерзких ограблений нового века, кражей коллекции "Зеленый свод", хранившейся в Дрездене, появилось неожиданное продолжение — Впервые с момента преступления в прессу просочилась информация о желании преступников продать часть из украденных драгоценностей.

— В доноры по умолчанию — Депутаты немецкого бундестага начинают год с непростой задачки: на этой неделе им предстоит решить судьбу резонансного законопроекта, который уже на этапе подготовки вызвал раскол внутри правительства и ожесточенные споры в обществе — Как передает Die Welt, речь идет о реформе системы донорства органов, которую подготовил министр здравоохранения ФРГ, однопартиец канцлера Меркель 39-летний Йенс Шпан.

— Максимкина мечта — Как изменилась жизнь незрячего сироты после публикации в "Российской газете" — История незрячего сироты Максима Александрова из подмосковного интерната, о котором писала "РГ", после публикации в нашей газете получила продолжение.

— Золотой слив — Насколько законны платные туалеты в торговых центрах — Торговые центры для москвичей давно не просто магазины, примерочные и покупки.

— С новым доходом — В столице увеличились размеры 90 социальных выплат — В январе прибавление в семейном бюджете почувствуют почти все москвичи, получающие от города социальную поддержку.

— Зуб мудрости — В Башкирии возрождают школьную стоматологию — Решением проблемы здоровья зубов детей серьезно занялись в Башкирии — в рамках республиканского образовательного проекта "Взлетай!" реализуется проект "Здоровая улыбка".

— Трамвай знаний бесплатно — В Ульяновске проезд для школьников стал бесплатным — С 13 января проезд на трамваях и троллейбусах Ульяновска будет бесплатным для всех школьников — о таком щедром подарке городская администрация уже сообщила как им, так и их родителям.

— Открытые двери в лето — В МГУ появятся новые факультеты — На традиционном зимнем Дне открытых дверей МГУ им. М.В. Ломоносова ректор университета академик Виктор Садовничий сообщил, что в главном вузе страны могут появиться новые факультеты.

— Кнопка на все случаи жизни — В Костроме внедряют необычную услугу для пенсионеров и инвалидов — В новом году инвалиды и пожилые жители Костромской области смогут воспользоваться услугой "Тревожная кнопка".

— Все брони записаны — В России появится реестр турагентств — Все турагентства в России с января 2021 года планируют включить в единый федеральный реестр.

— Опередить забвение — Установят ли в Кракове памятник его спасателям, не давшим взорвать город — Польский общественный деятель Ежи Тыц приехал в Россию с фантастической идеей — установить в Кракове памятник советским воинам, спасшим заминированный город от подрыва фашистами в 1945 году.

— Московский зоопарк начал принимать новогодние елки в качестве корма — Одни любят новогоднюю елку украшать, другие — нюхать, третьи – есть — И не под влиянием алкогольного угара, а просто потому, что вкусно. Елочным "десертом" обожают лакомиться козлы и бараны — винторогие и голубые.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Апсны о чём-то большем — Протесты в Сухуме привели к отставке президента Абхазии Рауля Хаджимбы — Четвёртый день протестов оппозиции в Сухуме закончился отставкой президента Рауля Хаджимбы.

— Ракета уводит в небо — Иран выплатит миллионы за украинский Boeing — Иран признал, что сбил украинский — Boeing по ошибке — судно приняли за крылатую ракету, направленную на важный военный объект.

— Лучше друг с другом — О чём договорились Путин и Меркель в Москве — Москва и Берлин настаивают на сохранении иранской ядерной сделки.

— Без труда — Чиновники согласились обсудить повышение выплат безработным — Чиновники готовы обсудить повышение нижней планки размера пособий по безработице до прожиточного минимума.

— Познаются в еде — Новогодние каникулы россияне провели в кафе — Кафе быстрого питания стали лидерами потребительского спроса у россиян в новогодние праздники.

— Параплан развития — Авиаполёты, робинзонада и клубника у подножия вулкана: чем занимаются получившие землю на Дальнем Востоке — Робинзонада на необитаемом острове в Хабаровском крае, круглогодичное выращивание клубники под землёй на Камчатке — такие необычные виды бизнеса создали участники программы "Дальневосточный гектар", рассказали "Известиям" в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

— Счётное мгновение — В СБП протестировали упрощённую оплату товаров — Система быстрых платежей (СБП) вышла на новый уровень: онлайн-ритейлеры протестировали функцию "мгновенный счёт", выяснили "Известия".

— Красота спасёт связь — Сотовые антенны спрячут от москвичей — Сотовые антенны в столице сделают более эстетичными и максимально спрячут от горожан.

— По цифровым следам — В России раскрывается лишь четверть киберпреступлений — К 2023 году доля киберпреступлений может вырасти с 14 до 30%, прогнозируют аналитики организации "Интернет-розыск".

— Фарш-старт — В России вырастят искусственную конину – В России появится искусственная конина, для создания которой не потребуется использовать антибиотики и другие препараты, способные навредить здоровью человека.

— Тепло ли тебе, красная?— Учёные создали индикатор повторной заморозки рыбы — Одна из крупных российских торговых сетей приступила к тестированию термометок, сделанных томскими учёными.