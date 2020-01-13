ВАШИНГТОН, 13 янв — ПРАЙМ. США расширили список санкций за счет семи граждан Венесуэлы, следует из документа, опубликованного на сайте американского минфина.

В список попали известные парламентарии Венесуэлы, в частности Луис Парра, который был избран на пост спикера венесуэльского парламента вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Выборы спикера национальной ассамблеи прошли из-за истечения срока полномочий Гуаидо. Его избрали спикером 5 января 2019 года на год.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве президентский статус Гуаидо назвали несуществующим.