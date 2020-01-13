МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. ЗАО "ЦВ "Протек" готово выкупить у миноритариев 13,73% акций ПАО "Протек" и предлагает 100 рублей за одну обыкновенную именную акцию, говорится в сообщении компании.

"Цена приобретения эмиссионных ценных бумаг или порядок ее определения: 100 рублей за одну обыкновенную именную акцию", — говорится в сообщении. Срок принятия предложения составляет 70 дней с момента его получения ПАО "Протек".

Ранее, в декабре, компания ЦВ "Протек" сообщила, что направила в Банк России сообщение о намерении выкупить у миноритариев 13,73% акций ПАО "Протек". Тогда сообщалось, что предложение направлено в отношении 72,399 миллиона обыкновенных акций. Всего, по данным Московской биржи, объем выпуска акций ПАО "Протек" составляет 527,142 миллиона. Таким образом, совокупно "ЦВ "Протек" готова выкупить 13,73% акций головной компании за 7,24 миллиарда рублей.

Отвечая на вопрос РИА Новости об организационных изменениях в компании, президент группы компаний "Протек" Вадим Музяев, сказал: "Реализуются мероприятия по оптимизации структуры владения в рамках сегментов ГК "Протек", которые носят чисто технический характер и не окажут существенного влияния на структуру группы".

Согласно данным компании на 30 сентября, 24,42% "Протека" принадлежит Вадиму Якунину, он же владеет ещё 59,28% через ООО "Протек". "ЦВ "Протек" принадлежит 2,57%.

Группа компаний "Протек" работает в нескольких сегментах фармацевтической отрасли: производство лекарств ("Фармфирма "Сотекс", "Рафарма", "Анвилаб"), дистрибьюция фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья ("ЦВ "Протек"), розничные продажи (аптечная сеть "Ригла", "Аптечная сеть 03").