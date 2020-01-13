ЛОНДОН, 13 янв /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Британская коронная территория Джерси не следует решениям Лондона об ограничении автоматического обмена финансовой и налоговой информацией, однако не будет раскрывать, с какими именно странами производится этот обмен, заявила РИА Новости представитель местной администрации.

Три британские коронные территории, которые часто используются для регистрации офшорных структур: Джерси, Гернси и остров Мэн — включили Россию в список стран, с которыми в 2020 году будут обмениваться налоговой информацией. Списки стран, с которыми территории планируют обмениваться информацией, размещены на сайтах местных администраций.

"По правилам правительства Джерси мы не даем комментариев относительно того, каким юрисдикциям направляем финансовую и налоговую информацию. Правительство считает такую информацию конфиденциальной и соответствующей налоговым нормам. Джерси не подпадает под действие решений, принятых в этом отношении Великобританией", — сказала представитель правительства.

Официальный представитель правительства Гернси отказался комментировать вопросы включения РФ в списки.

"Российская Федерация находится в предварительном списке юрисдикций, которым предоставляется информация, но, в соответствии с решением Британии, Россия не рассматривалась как страна-получатель информации (от Гернси) в 2017 и 2018 годах по соображениям государственной политики. Контакты между компетентными ведомствами регулируются положениями о конфиденциальности и соответствующими налоговыми нормами. Поэтому мы не можем ответить на ваш запрос", — сказала РИА Новости представитель администрации Гернси.

Власти острова Мэн не ответили на запрос РИА Новости.

В марте 2019 года Королевская налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) заявила, что прекращает обмениваться информацией с РФ в рамках Единого стандарта по обмену налоговой информацией (Common Reporting Standard), но продолжит обмен налоговой информацией с ФНС по запросам, а также автоматический обмен межстрановыми отчетами.

ФНС по принципу взаимности исключила Великобританию и три ее коронные территории из списка стран, которые обеспечивают в полной мере автоматический обмен финансовой информацией с российскими налоговиками.

Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян.

Common Reporting Standard — единый стандарт обмена информацией, созданный Организацией экономического сотрудничества и развития по принципу американской FATCA, направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов путем скрытия финансовых счетов в офшорных юрисдикциях.

Ранее британский юрист объяснила РИА Новости, что включение британскими офшорами России в списки для обмена информацией об активах и счетах не повлияет серьезно на россиян, так как эта мера касается британских налоговых резидентов, а данные юрисдикции использовала небольшая категория лиц.