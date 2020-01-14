ПЕКИН, 14 янв /ПРАЙМ/. Первая часть торговой сделки, подписание которой ожидается на этой неделе, включает обязательства Пекина по закупке американских товаров из четырех отраслей на сумму около 200 миллиардов долларов в течение двух лет, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги, отмечает издание.

Ранее аналитики прогнозировали, что соглашение будет предусматривать обязательства КНР по закупке американских товаров из трех отраслей.

Подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем ожидается уже на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для этого уже прибыл в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.