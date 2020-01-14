ПРАГА, 14 янв /ПРАЙМ/. Отказ главы Чехии Милоша Земана посетить КНР для участия в саммите 17+1 может привести к угрозе экономическим отношениям между странами, заявил во вторник журналистам президент смешанной чешско-китайской палаты взаимного сотрудничества Ярослав Тврдик.

Земан в воскресенье в интервью для сетевого ТВ-канала Blesk заявил, что в последние годы уже пять раз побывал в КНР и теперь намерен направить вместо себя на саммит стран Центральной и Восточной Европы и КНР в формате 17+1 первого вице-премьер Яна Гамачека.

"Не думаю, что китайская сторона выполнила то, что обещала. Говорю об инвестициях. А из этого исходит, что то, что туда (в КНР) поедет высокий политик, но не президент, является неким сигналом…", — подчеркнул Земан.

"Президент (КНР) Си Цзиньпин позвал Милоша Земана с государственным визитом как главного гостя всего саммита. Я понимаю разочарование президента от невыполнения его ожиданий. Но если из чешско-китайских отношений исчезнет его "охранный зонтик", реально грозит, что никаких чешско-китайских отношений много лет уже действительно не будет. А это для чешских фирм в Китае огромная проблема", — заявил Тврдик.

Определенную роль в ухудшении отношений между обеими странами может сыграть и разрыв побратимских связей между муниципалитетами Праги, с одной стороны, и Пекина, а также Шанхая с другой. Контакты между властями Праги и Пекина прекратились после того, как руководители чешской столицы решили "выбросить" из договора с Пекином тезис о политике "одного Китая". А Шанхай объявил о выходе из договора с Прагой во вторник, после того, как пражский муниципалитет подписал соглашение о многостороннем сотрудничестве со столицей Тайваня, Тайбэем.

"Чехия ныне заметно нарушает договор о стратегическом партнерстве между нею и Китаем, заключенный в 2016 году. Идентичные документы заключены с КНР у Германии, Великобритании, Франции и Италии. Тех действий, которые предприняли в последнее время некоторые чешские оппозиционные и региональные политики, в этих странах стараются избегать, и в их политике вы ничего подобного не найдете", — подчеркнул глава чешско-китайской палаты.

Возможное ухудшение экономических отношений между Чехией и КНР может сказаться, в первую очередь, на бизнесе таких крупных игроков на территории КНР, как компания PPF Group N.V. долларового миллиардера Петра Келлнера или концерн Skoda Auto. Число клиентов фирмы Келлнера Home Credit в КНР составляет более 52 миллионов человек, а Skoda Auto имеет крупный автозавод вблизи Шанхая и постоянно наращивает усилия по продаже своих машин в КНР.