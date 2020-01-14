ВАШИНГТОН, 15 янв /ПРАЙМ/. Соединенные Штаты и Китай вернутся к обсуждению снятия существующих пошлин на китайскую продукцию не раньше, чем через 10 месяцев с момента подписания первой фазы торговой сделки, сообщает агенство Блумберг со ссылкой на осведомлённые источники.

Вопрос снятия пошлин на продукцию объемом торговли 360 миллиардов долларов в год будет зависеть от соблюдения Китаем условий первой фазы сделки, добавили они.

Президент США Дональд Трамп 31 декабря заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл в Вашингтон. После подписания стороны сразу приступят к переговорам по второй части сделки. Таким образом, Китай и США после долгих 13 раундов переговоров, затянувшихся на годы, достигли соглашения по первой части торгового соглашения.

В рамках переговоров по второй фазе сделки ожидаются обсуждения снятия пошлин на китайскую продукцию. О том, что США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 360 миллиардов долларов, сообщал в связи с заключением первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Трамп пояснял, что снятие этих ограничений будет козырем в переговорах по второй фазе сделки.

Кроме того, высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга заявлял, что США готовы применять и дополнительные пошлины в случае нарушения Китаем условий первой фазы торговой сделки.