МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил подготовить и реализовать по всей России проект "Доступный интернет", обеспечив бесплатный доступ к социально значимым российским интернет-сервисам. Об этом глава государства сказал в ходе послания Федеральному собранию.

"Предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет". По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам ", — сказал Путин.

По его словам, в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.