МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ/. Цена на золото в среду вечером продолжает расти на фоне заявления главы минфина США Стивена Мнучина о пошлинах на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,45 доллара, или на 0,35% — до 1550,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,08% — до 17,933 доллара за унцию.

Стоимость золота, которое традиционно считается надежным активом, растет на фоне сохранения рисков вокруг торговли США и Китая. Так, Мнучин заявил, что США сохранят пошлины на китайские товары до подписания второй части договора.

По мнению аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга, чье мнение приводит агентство Рейтер, пошлины не будут снижены до выборов президента США, которые запланированы на ноябрь текущего года.

"Гипотетическая вторая фаза займет время, и сейчас нет уверенности по поводу нее. Поэтому не очень удивительно, что золото торгуется в зеленой зоне, а цена поднимается до психологической отметки 1550 долларов", — полагает старший аналитик ActivTrades Карло Альберто де Каса, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Подписание первой части торгового соглашения между странами ожидается в среду. После подписания стороны сразу приступят к переговорам о второй части соглашения.