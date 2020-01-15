МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", — сказали в пресс-службе.

"Единая Россия" проведет заседание фракции по кандидатуре председателя правительства РФ в четверг утром, заявил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции Сергей Неверов.

"Завтра в 9 утра мы проведем заседание фракции. Тема заседания – кандидатура на должность председателя правительства, предложенная нашим моральным лидером, президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. Все задачи, которые были обозначены президентом в послании, требуют скорейшего решения", — сказал Неверов журналистам.

Он отметил, что, в частности, необходимы поправки в федеральный бюджет текущего года для начала социальных выплат, направленных на поддержку семей. "Этого ждут люди", — заявил журналистам Неверов.

"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ, заявил лидер СР Сергей Миронов.

Отвечая на соответствующий вопрос, Миронов ответил утвердительно. "Это профессионал", — сказал он.

По его словам, все парламентские фракции в Госдуме РФ в четверг утром встретятся с Мишустиным.

"Завтра с утра все фракции по очереди (встретятся)", — сказал Миронов.

Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков также подтвердил РИА Новости, что фракция на внеочередном заседании в четверг обсудит кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.

"Мы завтра же проведём внеочередное заседание фракции, соберёмся, чтобы обсудить все ту политическую ситуацию, которая возникает в связи с последними новостями, событиями. Я думаю, что до обеда мы в основном определимся в своих шагах и подходах. Кандидатура, прямо скажем так, не находилась в обойме очевидных для назначения на пост председателя правительства, поэтому есть что обсуждать. В принципе на том участке работы, (где он ранее работал), Мишустин зарекомендовал себя как профессионал, человек, который открыт к взаимодействию с фракциями. С точки зрения должностных обязанностей, за которые он отвечал, у нас крупных претензий к нему нет", — заявил Новиков.