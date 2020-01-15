МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что на встрече с кандидатом на должность премьер-министра Михаилом Мишустиным состав нового правительства не обсуждался.

Отвечая на соответствующий вопрос, Володин ответил отрицательно.

"Во-первых, это прерогатива председателя правительства. Если он захочет этот вопрос с парламентом, мы, конечно, будем обсуждать. Возможно, это тема будет звучать на встрече с фракциями, возможно, это вопрос, который будет затем отчуждаться в ходе консультаций", — сказал спикер.

По его словам, Госдума в четверг в рамках действующего законодательства и своих полномочий рассмотрит вопрос о согласии для назначения председателя правительства.