Соглашение США и КНР не нацелено против третьих стран, соответствует нормам ВТО – Лю Хэ
ВАШИНГТОН, 15 янв /ПРАЙМ/. Торговое соглашение США и Китая не нацелено против третьих стран и соответствует нормам Всемирной торговой организации, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ
"Это (соглашение) хорошо и для Китая, и для США, и для мира. Это взаимовыгодное соглашение, которое обеспечит стабильный экономический рост, продвижение мира и процветания и будет служить интересам производителей и потребителей в обеих странах. В то же время это соглашение не направлено против и не затронет законные интересы какой-либо третьей страны и соответствует нормам ВТО", — сказал Лю Хэ, выступая в Белом доме.
https://1prime.ru/News/20200115/830799235.html