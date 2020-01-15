МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Администрация президента США Дональда Трампа грозила ввести пошлины на автомобили из ЕС до того, как Германия, Франция и Великобритания ввели механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских официальных лиц, знакомых с переговорами.

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

По словам официальных лиц, США ввели бы пошлины в размере 25% на автомобили из Европы в том случае, если бы Германия, Франция и Великобритания не инициировали механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном.

Президент США заявил в июне, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза, однако позднее принял решение отложить введение пошлин на машины и детали к ним. Он также поручил министру торговли страны Уилбуру Россу начать расследование и выяснить, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.