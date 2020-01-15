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БРЮССЕЛЬ, 15 янв /ПРАЙМ/. Переговоры о торговом договоре с Великобританией после Brexit могут начаться в конце февраля — начале марта, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ирландии, которая транслируется службами ЕК.

"В итоге у нас есть около восьми месяцев на переговоры. Они начнутся в конце февраля — начале марта, и в конце года нужно будет как минимум 1-2 месяца для процесса ратификации", — сказала она.

При этом для начала таких переговоров странам Евросоюза необходимо согласовать соответствующий мандат.

Глава ЕК также отметила, что речь идет не только о торговых переговорах, но и о диалоге о многих других аспектах отношений страны и союза после их "развода".

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января. После Brexit начнется переходный период в отношениях страны и европейского объединения, когда та продолжит выполнять законодательство ЕС и ее отношения с ЕС должны остаться на прежнем уровне. За этот короткий период – он продлится до конца 2020 года, Лондон и Брюссель должны договориться о форматах дальнейшего сотрудничества во всех сферах, включая торговлю. Переходный период может быть продлен, однако на это должны согласиться обе стороны переговоров. Трудности в отношениях между королевством и союзом могут возникнуть, если переходный период завершится без определенных договоренностей по условиям будущего взаимодействия.