ООН, 16 янв /ПРАЙМ/. ООН может не выполнить всю программу действий, намеченную на 2020 год, если страны не внесут взносы в срок и в полном объеме, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Если все государства-члены не выплатят свои… взносы своевременно и в полном объеме, мы рискуем получить недостаточно средств для реализации всей программы работы и полного бюджета, утвержденного на 2020 год", — сказал Гутерреш, выступая на мероприятии в ООН.

Он напомнил, что в прошлом году организации удалось пережить глубочайший за последнее десятилетие финансовый кризис. Генсек отметил, что общая сумма задолженности стран в конце 2019 года увеличилась по сравнению с концом 2018-го.

"Я буду продолжать тщательно контролировать ситуацию с наличностью и рассчитываю на вашу постоянную поддержку, чтобы помочь нам избежать более глубокого кризиса", — отметил Гутерреш.

В октябре генсек ООН информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения организации. По состоянию на 9 октября 2019 года более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за год в бюджеты ООН. Организация была вынуждена даже пойти на сокращение определенных видов деятельности и переход к экономному режиму действия штаб-квартиры в Нью-Йорке.