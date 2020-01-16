ВАШИНГТОН, 16 янв /ПРАЙМ/. Сенат США рассмотрит в четверг торговое соглашение с Мексикой и Канадой (USMCA), сообщил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

"Мы ожидаем, что Сенат закончит (рассмотрение) USMCA завтра и отправит это знаковое торговое соглашение президенту Трампу для его подписи", — сказал сенатор.

В случае одобрения в сенате соглашение поступит на подпись президенту Дональду Трампу, который и был инициатором выработки документа.

Ранее соглашение было одобрено палатой представителей.

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы введения пошлин США на товары из Канады и Мексики со стороны администрации Дональда Трампа.

Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. После подписания изменений он должен пройти ратификацию в парламентах стран. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.