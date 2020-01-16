ПЕКИН, 16 янв — ПРАЙМ. Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов, следует из обнародованного минфином КНР текста соглашения.

В частности, в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года Китай должен будет обеспечить закупки в США промышленных товаров, услуг, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей на сумму, которая должна быть на 200 миллиардов долларов больше базового уровня 2017 года.

Пекин в 2020 году должен закупить дополнительных промышленных товаров на 32,9 миллиарда долларов больше, чем в 2017 году, а в 2021 — на дополнительные 44,8 миллиарда долларов.

Для сельхозпродукции эта цифра должна быть не менее 12,5 миллиардов долларов в 2020 году и не менее 19,5 миллиардов долларов в 2021 году.

Также КНР должна закупить в США энергоносителей на 18,5 миллиардов долларов и 33,9 миллиардов в 2020 и 2021 годах соответственно.

Первая фаза сделки также обязывает китайскую сторону в 2020 и 2021 годах закупить в США дополнительных услуг на 12,8 миллиарда долларов и на 25,1 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты и Китай в среду после долгих 13 раундов переговоров достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.