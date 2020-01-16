МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Первый апелляционный суд освободил из СИЗО бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Смирнов.

"Ей избран запрет определенных действий — в частности, запрещено покидать дом ночью, пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями", — сказал адвокат.

Цуркан была арестована в июне 2018 года. Как рассказывал адвокат Иван Павлов, ее обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не считает.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".