МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "ИрАэро" в четверг совершил посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Самолет авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта (Ямал) – Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово. Пострадавших в результате инцидента нет", — сказал источник.

По его словам, самолет Superjet 100, по предварительным данным, повреждений не получил.

В Домодедово подтвердили посадку самолета. По информации пресс-службы аэропорта, борт сел штатно, пострадавших нет.

Росавиация приступила к расследованию инцидента, назвав его "серьезным".

"Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту "Домодедово" самолёта RRJ-95LR-100 авиакомпании "ИрАэро" (рейс РД 4284, Сабетта – "Домодедово") в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации", — сказали в пресс-службе.