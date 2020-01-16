ЖЕНЕВА, 16 янв /ПРАЙМ/, Елизавета Исакова. Темпы роста мировой экономики в 2019 году снизились до показателей времени глобального финансового кризиса 2008, а усиление напряженности между странами может привести к дальнейшему замедлению глобального роста в 2020 году, говорится в докладе "Мировая экономическая ситуация и перспективы", опубликованном в четверг Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В докладе отмечается, что в 2019 году темпы роста мирового валового продукта снизились до 2,3%, что является самым низким показателем со времени глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. Ситуация ухудшается также из-за затянувшихся торговых споров и широкомасштабной неопределенности в области мировой политики.

Эксперты отмечают, что замедление происходит на фоне растущего недовольства социальным и экологическим качеством экономического роста, а также широко распространенного неравенства и усугубляющегося климатического кризиса. Даже в условиях ослабления глобальной торговой напряженности на некоторых фронтах вероятность рецидива высока, поскольку важные вопросы, лежащие в основе этих споров, полностью еще не устранены, подчеркивают в ЮНКТАД.

При благополучном стечении обстоятельств, на 2020 год прогнозируется небольшое повышение темпов глобального роста до 2,5%, а в 2021 на 2,7%. Такой позитивный прогноз будет возможен в том случае, если торговая напряженность не будет усиливаться, Brexit завершится созданием прозрачной основы для будущих отношений между Великобританией и Европейским союзом, геополитические трения не будут обостряться, а с катастрофическими климатическими потрясениями можно будет справиться.

"Даже небольшое отклонение от любого из этих положений может привести к дальнейшему замедлению глобального роста в 2020 году. Например, вспышка торговой напряженности, которая побудила компании в развитых странах и в Восточной Азии отложить лишь 1% инвестиций, может привести к замедлению роста мировой торговли до 0,6 % и росту мирового валового продукта до всего лишь 1,8 % в 2020 году", — указывается в докладе.

Что касается Российской Федерации, то, по оценкам экспертов, в 2019 году экономика страны выросла всего на 1,1 %. Снижение темпов экономического роста связано, в том числе, с сохраняющимся слабым потребительским спросом, частично обусловленным повышением ставки НДС в январе 2019 года. Но, несмотря на растущие внешние вызовы, включая низкие цены на энергоносители и дальнейшее ужесточение экономических санкций в отношении Российской Федерации, в период 2020-2021 годов ожидается умеренное ускорение темпов совокупного роста в регионе СНГ, чему будет способствовать увеличение бюджетных расходов в РФ на нацпроекты и влияние монетарного смягчения.

Ряд мер, предпринятых правительством, в том числе инфляционное таргетирование, гибкость обменных курсов и налогово-бюджетное регулирование, также позволили смягчить уязвимость страны перед лицом колебаний цен на нефть в условиях санкций. Как текущий счет, так и бюджетный баланс России в настоящее время имеют положительное сальдо, а золотовалютные резервы превышают общий объем внешней задолженности, поскольку Центральный банк продолжает скупать большое количество золота и валюты.